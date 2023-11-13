СМИ сообщили о приставаниях к орловскому школьнику

13.11.2023 | 10:40 Закон и порядок, Новости

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вход в бассейн на стадионе Ленина. Фото: t.me/shot_shot

Информацию опубликовал телеграм-канал SHOT. По данным журналистов, взрослый орловец приставал к ученику седьмого класса. Это произошло на стадионе имени Ленина в здании бассейна, в помещениях душевой.

13-летний мальчик остался в душе один. В этот момент взрослый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. Также орловец уговаривал школьника поехать к нему в гости.

Мальчик вернулся домой и рассказал о происшествии родителям. Они обратились в полицию. После этого предполагаемого преступника задержали.

Как утверждает СМИ, «им оказался ранее не судимый начальник производственного отдела орловской фирмы, занимающейся ремонтом дорог». В данный момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА «Орелград»


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