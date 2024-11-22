Орловцу вручили награду «Отец солдата»

Сын Сергея Палия скончался в результате ранения, полученного на СВО.

Медаль общественного признания отцу защитника Отечества вручил заместитель мэра Орла Сергей Никулин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Никита Палий ушёл из жизни в 2023-м году, 23 февраля. Это произошло в Москве в одной из клиник. Врачи пытались спасти его, но усилия не увенчались успехом.

Орловец получил смертельные ранения, выполняя боевую задачу в составе разведывательной группы. Посмертно Никиту Палия отметили Орденом Мужества.

Отец Никиты, Сергей, тоже служил в армии и принимал участие в военных действиях. Он является участником Осетино-Ингушского конфликта, а также 1-ой и 2-ой Чеченской кампаний.

«Вы достойно воспитали сына и показали ему на личном примере, как должен поступать настоящий мужчина», – высказался Сергей Никулин.

Ранее стало известно, что орловцу дали реальный срок за распространение фейков о российской армии.

ИА «Орелград»