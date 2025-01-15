В Орле выявили нарушения в использовании ГЛОНАСС на маршрутках

Мэрия Орла проверила автобусы, идущие через остановку «Гипсовый комбинат».

О её результатах рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как оказалось, далеко не все водители маршруток используют систему навигации ГЛОНАСС и раскрывают местоположение своего транспорта. Сигнал отсутствовал из 40 проверенных автобусов сигнал отсутствовал на восьми (или в 20% случаев).

Нарекания вызвала работа автобусов, которые курсируют по маршрутам №15, №26, №27, №47 и №48. Отметим, что накануне обслуживание маршрутов №15, №47 и №48 критиковал «Народный фронт».

«Отсутствие данных о текущем местоположении транспорта препятствует объективному контролю за работой перевозчика, и, самое главное, не позволяет пассажирам планировать поездки», – пояснил председатель городского комитета транспортного обслуживания населения Роман Юшин. Известно, что по установленным нарушениям мэрия проведёт претензионную работу с подрядчиками.

Напомним, что в декабре городские власти несколько раз встречались с перевозчиками. Тогда мэр Орла Юрий Парахин заявил, что если в городе не улучшится ситуация с общественным транспортом, чиновники могут отменить повышение тарифа на проезд.

ИА «Орелград»