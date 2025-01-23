На Орловщине могут подорожать контракты по нацпроектам

В них хотят заложить стоимость строительного контроля.

Об этом говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Вице-губернатор Вадим Тарасов, выступавший с основным докладом об итогах реализации первого этапа национальных проектов, отметил ключевые проблемные моменты. По его словам, воплощению задач мешали долгие сроки разработки проектов и смет, а также, нередко, низкое качество такой документации.

Исполнение контрактов не всегда контролировалось должным образом. Имели место случаи приёмки и оплаты некачественных работ, а также случаи внесения недостоверной информации в мониторинговую систему.

Тарасов предложил создать в регионе отдельную систему контроля за подрядчиками, которым доверяют задания в рамках нацпроектов. Клычков, развивая его мысль, высказался в пользу усиления строительного контроля — по каждому заданию.

«У нас с вами практика была установлена. Госзаказчик осуществлял безвозмездный госконтроль. Предлагаю в целях недопущения приёмки каких-то недобросовестных работ, для повышения качества работ… практику изменить. Нам с вами ничего не мешает при заключении контрактов сразу закладывать туда стоимость строительного контроля. Это позволит нам обеспечивать деятельность госзаказчика – а это тоже работа, это большая работа, которая требует большого количества специалистов», – высказался губернатор.

Андрей Клычков поручил ответственным чиновникам подготовить предложения по внедрению данной практики в кратчайшие сроки.

ИА «Орелград»