Облсовет предложит ограничить продажи SIM-боксов

Депутаты подготовили текст соответствующего обращения в Госдуму.

Депутаты Орловского облсовета планируют согласовать окончательный вариант обращения в Государственную Думу по поводу усовершенствования законодательства РФ в отношении регулирования деятельности по предоставлению услуг связи с использованием SIM-боксов и SIM-банков. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Вопрос уже внесен в повестку дня ближайшего заседания. «Вопрос крайне актуальный для жителей региона. Названные устройства кибермошенники используют для проведения финансовых махинаций», – пояснили в парламенте.

В качестве одного из аргументов депутаты приводят данные УМВД России по Орловской области. Согласно им, за 11 месяцев 2024 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 351 784 случая мошенничества, совершенных с использованием IT-технологий, в том числе на территории Орловской области – 1797. Большая их часть совершена с использованием устройств-шлюзов, предназначенных для прямой трансляции телефонного сигнала из IP-сетей в сотовые сети и обратно.

«Для совершенствования их возможностей применяются «SIM-боксы» – устройства для хранения и работы большого количества SIM-карт в одном месте, – говорится в проекте обращения. – В зависимости от типа «SIM-бокса» в него можно одновременно вставить несколько сотен SIM-карт. Также «SIM-боксы» можно последовательно соединять между собой, за счет чего в разы увеличивается емкость базы мобильных номеров и пропускная возможность».

Депутаты отмечают, что «SIM-боксы» могут использоваться и для законной деятельности, например, для сокращения расходов организации на связь, рассылку информационных сообщений и уведомлений. Что касается незаконных действий, то такие устройства могут использоваться для массовых обзвонов, создания фейковых аккаунтов в различных сетях и пр. Преимущество для мошенников состоит в том, что при использовании «SIM-боксов» звонок технически совершается с территории России, а не с территории другого государства.

«Причем возможности «SIM-боксов» позволяют успешно маскироваться под обычный разговор абонента, который, к примеру, перемещается по городу, – считают в Орле. – Именно поэтому сотовым операторам так сложно их вычислить. Достаточно широкая сфера применения «SIM-боксов», а также свободная продажа способствуют их активному использованию мошенниками в противоправных целях».

Учитывая все это, Орловский областной Совет народных депутатов планирует попросить коллег из Госдумы рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и ввести ограничения продажи и использования «SIM-боксов» и другого, аналогичного им специального оборудования. В частности, предлагается ввести обязательное получение лицензии для приобретения и использования таких устройств. Среди озвученных предложений есть и идея введения административной и уголовной ответственности за неправомерное использование указанного оборудования.

ИА «Орелград»