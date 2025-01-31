В Орловской области выставят охотничьих собак

Мероприятие назначено на 8-е февраля.

Орловская областная зимняя выставка охотничьих собак пройдёт уже в 21-й раз. Её анонсировало Управление эконадзора и природопользования Орловской области.

Записаться на участие и узнать подробности можно, позвонив по телефону 8-910-304-71-98. Регистрация кандидатов проводится с 8 часов утра в Орле на улице Афонина, 38.

На выставке планируется представить собак следующих пород: русская гончая,

русская пегая гончая,

эстонская гончая,

лайки,

легавые,

норные.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»