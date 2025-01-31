В Орловской области выставят охотничьих собак

31.1.2025 | 10:43 Новости, Общество

Мероприятие назначено на 8-е февраля.

Фото: ИА “Орелград”

Орловская областная зимняя выставка охотничьих собак пройдёт уже в 21-й раз. Её анонсировало Управление эконадзора и природопользования Орловской области.

Записаться на участие и узнать подробности можно, позвонив по телефону 8-910-304-71-98. Регистрация кандидатов проводится с 8 часов утра в Орле на улице Афонина, 38.

На выставке планируется представить собак следующих пород: русская гончая,

  • русская пегая гончая,
  • эстонская гончая,
  • лайки,
  • легавые,
  • норные.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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