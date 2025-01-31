В Орловской области выставят охотничьих собак

Мероприятие назначено на 8-е февраля.
Орловская областная зимняя выставка охотничьих собак пройдёт уже в 21-й раз. Её анонсировало Управление эконадзора и природопользования Орловской области.
Записаться на участие и узнать подробности можно, позвонив по телефону 8-910-304-71-98. Регистрация кандидатов проводится с 8 часов утра в Орле на улице Афонина, 38.
На выставке планируется представить собак следующих пород: русская гончая,
- русская пегая гончая,
- эстонская гончая,
- лайки,
- легавые,
- норные.
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»