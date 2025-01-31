В Орле в новом доме на стенах образуется плесень

В редакцию «Орёлграда» продолжают поступать жалобы от жильцов «Самолёта».

Напомним, так называется 9-этажный дом, построенный в 2023-м году на Комсомольской, 269-А компанией «СТС-Групп». В данный момент он находится на гарантии застройщика, а также на обслуживании «Управляющей компании «Иннова»».

Тем не менее, это не слишком помогает жильцам решать их текущие вопросы. «Орелград» уже рассказывал о «плачущем лифте», который выходит из строя по три раза на день. Теперь ещё одна женщина, которая владеет квартирой в «Самолёте», поделилась с нами другой проблемой.

В квартире, расположенной на седьмом этаже дома, образуется плесень – «чёрная, хорошая, сразу заметная». Она появляется на одной из стен, как правило, осенью. «Я не в силах делать каждый год ремонт», – признаётся орловчанка.

Неоднократные обращения к застройщику и в УК, в том числе, подкреплённые независимой юридической экспертизой, результатов не принесли. Правда, в «Иннове» женщине дали рекомендации по проветриванию квартиры. Она следовала им, но не добилась никакого результата.

«Что-то не так, скорее всего, за стеной нет утеплителя. Тепловизором проверить не смогли, так как морозов нет на улице, но стена у меня чётко по уровню мокрая», – указывает орловчанка.

ИА «Орелград»