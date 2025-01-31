Орловский губернатор не намерен отвечать за собачий приют

Клычков переадресовал депутатов облсовета к администрации Орла.

Тема всплыла на сегодняшнем заседании регионального парламента. Однако добиться от губернатора какой-либо чёткой информации по дальнейшей судьбе важного объекта не удалось.

«Логичнее и правильнее было бы с администрацией Орла по этому вопросу взаимодействовать. Мы выполнили все обязательства по строительству объекта. Объект передан на муниципальный уровень», – заявил Андрей Клычков.

«И полномочия, как вы помните, переданы на муниципальный уровень — в части собак и приютов», – добавил губернатор. (Напомним, это произошло 1 января 2023 года.)

Тем не менее, ситуация с приютом не так проста. Как удалось выяснить «Орёлграду», на ноябрь минувшего года объект «завис между небом и землёй», так как администрация Орла отказалась принимать его в собственность, мотивируя это как раз значительными недоделками.

ИА «Орелград»