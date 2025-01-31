В Орле затянулось строительство здания отделения полиции

31.1.2025 | 10:53 Закон и порядок, Новости, Строительство

Изначально его должны были сдать даже раньше срока.

Фото: УМВД по Орловской области

Однако в итоге не построили и к официальной дате завершения работ — декабрю 2024-го года. Речь идёт о здании, куда должно переехать отделение МВД по Северному району Орла.

О текущей ситуации на сессии областного совета, которая проходит в эти минуты, рассказал глава Управления МВД по Орловской области Юрий Савенков.

«Вроде бы и порядочный подрядчик… Но, к сожалению, и в документах подзапутался, и немножко есть там, так сказать, накладки. Но, я надеюсь, всё-таки мы сдадим райотдел в первом полугодии текущего года», – заявил он.

ИА «Орелград»


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