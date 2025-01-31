В орловском Россельхознадзоре рассказали об успехах «Меркурия»

Так называется электронная система, которая следит за оборотом сельхозпродукции.

Как утверждают в областном Управлении ведомства, она стала «настоящим прорывом в сфере государственного ветеринарного надзора».

Так, в минувшем году в нашем регионе «Меркурий» позволил вывести из тени 14 фантомных площадок по незаконному вводу в оборот пищевых продуктов. А также – выявить 26 схем нелогичного перемещения подконтрольных грузов (общим весом около 700 тонн).

Также сельхозинспекторам помогает искусственный интеллект. При его поддержке удалось выявить около 300 тысяч нарушений, допущенных при оформлении электронных документов, сопровождающих соответствующую продукцию.

В отношении лиц, допустивших незаконную выдачу таких документов, приняты соответствующие меры. Так, регистрацию в «Меркурии» приостановили для 261 уполномоченного лица и аннулировали ещё для восьми.

ИА «Орелград»