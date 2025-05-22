Орловцев предупредили о фейках от имени Роспотребнадзора

Они касаются Болхова.

Как рассказали в областном управлении ведомства, на электронные адреса рассылается поддельное письмо — якобы от имени главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Фейковое послание носит название «О выявлении опасных химических соединений на территории г. Болхов и прилегающих территориях».

«Эта информация является полностью недостоверной!» – указали в ведомстве. Также в орловском управлении Роспотребнадзора призвали обращаться только к официальным источникам информации.

Ранее в МЧС рассказали подробности о пожарах в Болхове, которые произошли накануне.

ИА «Орелград»