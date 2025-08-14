В Троицком храме Орла снова замироточила икона

Об этом сообщила журналист, экс-депутат областного совета Валентина Остроушко.

Фото: t.me/pravdavorle

Миро появилось на том же месте, что и 15 июля. Влагу заметили на изображении Христа, которое располагается в алтаре храма, по центру.

Как и в прошлый раз, миро как бы текло из ноги Спасителя. Однако судя по тексту и фотографиям, опубликованным в соцсетях Остроушко, теперь влаги было заметно меньше.

«Интересно, что миро пошло прямо перед праздником Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня», – отметила журналистка.

В подобных случаях церковь не спешит с выводами, а проводит экспертизу. Окончательную оценку даёт специальная комиссия.

