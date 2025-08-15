Центр зернобобовых и крупяных культур оштрафовали на 250 тысяч

Грубые нарушения выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Причиной штрафа стало то, что Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур нарушил правила хранения и утилизации биологических отходов.

В июне этого года ведомство провело внеплановую выездную проверку молочно-товарной фермы центра, которая находится под Орлом в деревне Истомино. Оказалось, что здесь имеют место многочисленные нарушения, связанные с биологическими отходами.

Так, на территории предприятия не оказалось специализированного помещения для их хранения, оборудованного по всем нормам (с запирающим устройством и охладительным или морозильным оборудованием). Не было и необходимой площадки для кратковременного размещения биологических отходов (с навесом, а также с влагонепроницаемым покрытием, имеющим уклон)

Сотрудники фермы хранили биоотходы в металлическом контейнере, который стоял прямо на земле, рядом с родильным отделением и телятником, и не запирался.

Также ведомство выяснило, что время от времени трупы животных хранили непосредственно в родильном отделении, в групповом деревянном станке для телят. На момент осмотра в помещении стоял едкий трупный запах. Также там обнаружили огромное количество мух.

«Установленные нарушения несут угрозу возникновения вспышек опасных заболеваний», – отметили в Россельхознадзоре.

В итоге юридическое лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 250 тысяч рублей. Также центру выданы предписания об устранении нарушений. На данный момент постановление вступило в силу.

ИА «Орелград»