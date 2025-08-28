В инвестпрограмму Орла внесли стену для праха

Строительство планируется на Троицком кладбище.

Выделение финансирования на разработку проектно-сметной документации для возведения стены скорби предполагается в 2026 году. 600 тысяч рублей планируют потратить из бюджета Орла. Софинансирование из областной и федеральной казны пока не предусмотрено. Колумбарий будет выполнять функцию хранилища урн, а также ограждения территории кладбища.

В адресной инвестиционной программе на 2024 – 2028 годы также присутствует строчка о строительстве стены скорби. Финансирование в августовской версии документа – 0.

Напомним, в ходе публичных слушаний по Генплану и ПЗЗ администрация Орла предложила изменить функциональную зону озелененных территорий общего пользования на зону специального назначения по улице Лескова. Участок площадью около 1,5 тыс. кв. м планировали присоединить к Троицкому кладбищу.

Весной 2025 года стало известно, что под Орлом планируют построить крематорий. Инициатор – ООО «ЭгидаЭкспорт».

ИА “Орелград”