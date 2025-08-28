В ДТП погиб юный мотоциклист

28.8.2025 | 12:23 Новости, Происшествия

Авария произошла на трассе «Орёл — Брянск» ночью.

Фото: ГАИ Орловской области

Сегодня около часа ночи в районе пятого километра трассы столкнулись мотоцикл «Атака Старт» и автомобиль Hyundai Elantra.

Мотоциклист 2006-го года рождения ехал со стороны Брянска в сторону Орла. Он погиб на месте.

Автомобилем управлял водитель 2007-го года рождения. Он ехал в ту же сторону. Как сообщает ГАИ Орловской области, именно водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение.

Ранее стало известно, что в другой аварии погибла несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования