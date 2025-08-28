В ДТП погиб юный мотоциклист

Авария произошла на трассе «Орёл — Брянск» ночью.

Сегодня около часа ночи в районе пятого километра трассы столкнулись мотоцикл «Атака Старт» и автомобиль Hyundai Elantra.

Мотоциклист 2006-го года рождения ехал со стороны Брянска в сторону Орла. Он погиб на месте.

Автомобилем управлял водитель 2007-го года рождения. Он ехал в ту же сторону. Как сообщает ГАИ Орловской области, именно водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение.

Ранее стало известно, что в другой аварии погибла несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля.

ИА «Орелград»