Бюджет не будет оплачивать штрафы директора ФК «Орёл»

1.9.2025 | 17:00 Новости, Спорт

Об этом заявили в Департаменте физической культуры и спорта Орловской области.

Фото: www.fc-orel.ru

Официальный ответ, подписанный главой департамента Еленой Казачковой, публикуют «Орловские новости».

Напомним, что речь идёт об исполнительном директоре «Орла» Никите Фурсине. Как пишет издание, Фурсин ««заказал» фанатскому сектору «зелёно-белых» речёвку с обвинениями главного арбитра». Это произошло на матче с подмосковной командой Broke Boys.

Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС рассмотрела эту ситуацию, признала виновными болельщиков «Орла» и оштрафовала клуб на 15 тысяч рублей. Что касается Фурсина, то его поведение отдельно рассмотрят на заседании комитета по этике. Оно состоится 4 сентября.

Как заявила Казачкова, департамент «выступает категорически против любых нарушений при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе унижение чести и/или достоинства и/или нанесение ущерба деловой репутации судей».

Также она внесла ясность в ситуацию с оплатой штрафа Фурсина (в случае, если он будет наложен).

«Информация о планируемых источниках погашения штрафа, в случае его наложения на Фурсина, в департаменте отсутствует. В то же время считаем недопустимым погашение штрафов официальных лиц ФК «Орёл» в случае допущенных ими нарушений за счёт средств, предоставленных из областного бюджета», – пояснила Казачкова.

Напомним, ранее исполнительный директор «Орла» попадал в поле зрения СМИ. В декабре 2023 года они сообщали о потасовке, которая, возможно, произошла на стадионе имени Ленина между Фурсиным и детским тренером Милюковым.

ИА «Орелград»


