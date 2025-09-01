Бюджет не будет оплачивать штрафы директора ФК «Орёл»

Об этом заявили в Департаменте физической культуры и спорта Орловской области.

Официальный ответ, подписанный главой департамента Еленой Казачковой, публикуют «Орловские новости».

Напомним, что речь идёт об исполнительном директоре «Орла» Никите Фурсине. Как пишет издание, Фурсин ««заказал» фанатскому сектору «зелёно-белых» речёвку с обвинениями главного арбитра». Это произошло на матче с подмосковной командой Broke Boys.

Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС рассмотрела эту ситуацию, признала виновными болельщиков «Орла» и оштрафовала клуб на 15 тысяч рублей. Что касается Фурсина, то его поведение отдельно рассмотрят на заседании комитета по этике. Оно состоится 4 сентября.

Как заявила Казачкова, департамент «выступает категорически против любых нарушений при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе унижение чести и/или достоинства и/или нанесение ущерба деловой репутации судей».

Также она внесла ясность в ситуацию с оплатой штрафа Фурсина (в случае, если он будет наложен).

«Информация о планируемых источниках погашения штрафа, в случае его наложения на Фурсина, в департаменте отсутствует. В то же время считаем недопустимым погашение штрафов официальных лиц ФК «Орёл» в случае допущенных ими нарушений за счёт средств, предоставленных из областного бюджета», – пояснила Казачкова.

Напомним, ранее исполнительный директор «Орла» попадал в поле зрения СМИ. В декабре 2023 года они сообщали о потасовке, которая, возможно, произошла на стадионе имени Ленина между Фурсиным и детским тренером Милюковым.

