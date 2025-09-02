Суд оставил в силе решение по «Верным друзьям»

Апелляцию орловского ООО «Славутич» не удовлетворили.

Напомним, так называется пристройка к ресторану «Славутич», где оказывают услуги общественного питания. Решение о её сносе принял Арбитражный суд Орловской области.

ООО попыталось обжаловать его в 19-м арбитражном апелляционном суде. Согласно официальному протоколу, опубликованному на сайте данного органа, предыдущее решение оставлено без изменений, а сама жалоба — без удовлетворения.

Впрочем, «Славутич» ещё имеет право обратиться в Арбитражный суд Центрального округа. Сделать это надо в двухмесячный срок (через арбитраж первой инстанции).

Ранее заммэра Орла Алексей Степанов пояснил, что к демонтажу пристройки привлекут судебных приставов, так как внутри находятся сотрудники «Славутича», а также имущество, принадлежащее ООО. Таковы требования закона.

