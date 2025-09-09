У орловца через суд изъяли 2,5 тысячи квадратов земли

9.9.2025 | 16:20 Закон и порядок, Новости

Они оказались в пределах береговой полосы.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривал Орловский районный суд.

Как рассказали в прокуратуре, житель округа приобрёл землю в 2023-м году. Участок находился в посёлке городского типа Знаменка.

Однако выяснилось, что часть земли расположена в пределах береговой полосы Оки. Причём речь шла о 2499 квадратных метрах территории.

Прокуратура направила в суд иск. Ведомство потребовало отменить результаты межевания участка и истребовать данную часть земли из незаконного владения. Иск удовлетворили.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»


