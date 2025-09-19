Музалевский попросил «разбиться в лепешку» ради строительства школ

По мнению депутатов, количество строителей на объекте в Орле недостаточно.

О строительстве школ поговорили на сессии облсовета 19 сентября. Член правительства Орловской области Алексей Субботин напомнил, что разрешение на строительство школы на улице Родзевича-Белевича в Орле получено 21 августа. При этом фактически работы ООО “УКС” проводились до этой даты. В целях оценки качества проведённых мероприятий заключён договор с экспертной организацией для проведения строительной экспертизы. Предоставление заключения ожидают до конца сентября.

Принято решение о внесении изменений в существенные условия государственного контракта в части сокращения размера авансового платежа и корректировки общей цены, сообщил Субботин. В настоящее время заключению допсоглашения препятствует отсутствие обеспечения исполнения контракта (на сумму около 17 млн рублей). Подрядчик планирует решить проблему до конца сентября, уточнил Алексей Субботин.

Цена контракта на текущий момент — 1 миллиард 182 миллиона рублей. Работа выполнена на сумму порядка 224 миллионов рублей. 18 сентября на объекте трудились 25 человек. Предполагаемый срок сдачи школы — конец 2026 года.

Спикер облсовета Леонид Музалевский предложил коллегам из профильных комитетов в еженедельном режиме посещать школы.

«25 человек — это ненормально, 60–80 человек на объекте — да. Сегодня от нас жители ждут две школы, это факт. Мы многие проблемы решим, сдав данные объекты в эксплуатацию. И постарайтесь свои слова держать. Если сказали до конца года, надо разбиться в лепёшку, но сделать», — заявил Музалевский.

Спикер предложил: если есть определённые угрозы в отношении школы в Жилина, то лучше передать контракт местному подрядчику, чтобы он экстренно зашёл и закончил объект за год. В сентябре работы ООО «АС “Монтаж» не ведутся. Если в октябре подрядчик не вернётся, контракт будет расторгнут.

ИА “Орелград”