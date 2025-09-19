В новом горсовете Орла ЛДПР представит Дмитрий Юдин

Он является директором ООО «ОДСК-Неруд».

Дмитрий Юдин родился в Орле в 1988 году. Окончил Орловский государственный аграрный университет. Сейчас возглавляет ООО «ОДСК-Неруд», которое занимается «разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина» и другими видами деятельности.

Юдин стал единственным представителем ЛДПР в горсовете нового созыва. Свой мандат он получил по списку от партии.

Также в горсовете будет по одному представителю от «Новых людей» и «Партии пенсионеров», трое — от КПРФ, восемь — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и 24 — от «Единой России».

ИА «Орелград»