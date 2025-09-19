В горсовете от «Новых людей» будет заседать Дарья Черных

Девушке 25 лет.

Черных родилась в Волгограде в 2000-м году. Она окончила Российский экономический университет имени Плеханова. Сейчас она работает в обществе «Знание», занимая должность дизайнера в управлении внутреннего контроля и сопровождения проектов.

В горсовете седьмого созыва у партии «Новые люди» – одно место. Черных получила мандат по списку от партии.

Также по одному креслу у ЛДПР и «Партии пенсионеров». КПРФ получила три места, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – восемь, «Единая Россия» — 24.

ИА «Орелград»