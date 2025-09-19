Сергей Швалов останется в горсовете нового созыва

Он продолжит работу как депутат по списку от партии КПРФ.

Напомним, в горсовете шестого созыва он являлся не рядовым народным избранником, а заместителем председателя.

Швалов родился в 1978 году в Молдавии. У него два высших образования — Орловский аграрный университет (2001) и Орловская региональная академия государственной службы (2003).

Напомним, также в новом горсовете у КПРФ будет ещё двое депутатов, избранных по округам (Виктор Борняков и Павел Степанов).

По одному месту получили ЛДПР, «Новые люди» и «Партия пенсионеров», восемь – партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и 24 – «Единая Россия».

ИА «Орелград»