В Орле официально стартовал отопительный сезон

Об этом объявил мэр Юрий Парахин.

Градоначальник подписал соответствующий приказ.

Вхождение в сезон будет не совсем обычным. «С коллегами приняли решение, что в этом году пуск тепла и к объектам соцкультбыта (школам, детским садам, учреждениям здравоохранения и культуры), и к многоквартирным домам начнётся одновременно», – указал мэр.

Тем не менее, Юрий Парахин подчеркнул, что тепло придёт в каждую квартиру «не за один день». Накануне губернатор Андрей Клычков поставил задачу донести теплоноситель до многоквартирных домов примерно к середине будущей недели, до социальных объектов — в понедельник.

«Если батареи всё же остаются холодными долгое время, в первую очередь необходимо обращаться в управляющую компанию», – напомнил мэр.

В свою очередь, в областном филиале «РИР Энерго» указали, что Орловская и Ливенская ТЭЦ переходят на зимний режим работы. Сейчас контуры станций заполняются теплоносителем. Специалисты регулируют параметры и давление.

ИА «Орелград»