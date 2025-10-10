В Орле асфальтовый завод пока продолжает работу

Решение суда ещё не вступило в силу.

Напомним, на днях стало известно, что прокуратура добилась, чтобы ООО «Жилстройиндустрия» приостановило работу асфальтосмесительной установки на 90 суток. Такое решение вынес Северный районный суд.

Как выяснили «Вести-Орёл», пока что предприятие работает. Это не является нарушением закона. Судебное постановление ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генеральный директор предприятия Расул Абдурахманов заявил, что завод не игнорирует требования.

«Все документы у нас уже готовы. Все нарушения, которые были предписаны прокуратурой, мы всё это исправляли. У нас проект уже сделан. Делали проект нормативно допустимых выбросов, сделали замеры, показали, что уже в два раза меньше», – рассказал он.

