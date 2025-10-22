В обладминистрации рассказали о возможной судьбе «Стекляшки»

Орловские чиновники планируют сохранить музей, но всё-таки снести здание?

Комментарий на данную тему опубликован в соцсетях с официального аккаунта Департамента физической культуры и спорта Орловской области.

Как рассказали представители департамента, музей болельщиков может переехать в помещение восточной трибуны стадиона имени Ленина или в помещение футбольного манежа имени Мосякина.

Что касается самого здания «Стекляшки», то его судьба не раскрывается напрямую. Однако указывается, что на территории стадиона в 2026 и 2027 годах «планируется строительство модульного зала для единоборств».

Напомним, что губернатор Андрей Клычков, отвечая на обращение фанатов ФК «Орёл», пообещал пойти им навстречу. Я сам постараюсь варианты найти альтернативные», – заявил орловский глава.

ИА «Орелград»