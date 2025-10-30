В честь Дня народного единства в Орле пройдёт около десяти мероприятий

Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин.

Оно опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Так, 1 ноября в 10 часов в парке Победы состоится акция «Сад Памяти» (12+). В 11 часов здесь же проведут флешмоб «Россия объединяет» (12+).

В 15 часов в Городском центре культуры (на Комсомольской, 261-А) начнётся праздничный концерт (6+). 2 ноября в это же время ещё один концерт, приуроченный ко Дню народного единства (6+), проведут в Городском парке культуры и отдыха.

3 ноября в 18 часов в театре «Свободное пространство» пройдёт Гала-концерт Первого открытого Всероссийского фестиваля-конкурса имени Гладковых (12+). В его рамках состоится и награждение победителей.

В день праздника, 4 ноября, в полдень стартует Фестиваль русской кухни (0+). Местом его проведения станет здание по улице Горького, 17. В 18 часов в театре «Русский стиль» состоится ещё один праздничный концерт (6+).

5 ноября ряд мероприятий состоится в библиотеках. В 11 часов проведут патриотический урок (12+) в «Библиотеке семейного чтения» (на Степана Разина, 2), в 12 часов прочтут лекцию «Хроника смутных времён» (12+) в главной городской библиотеке имени Пушкина (на Комсомольской, 65), в 13:15 организуют тематический медиачас (12+) в библиотеке имени Тургенева (на Комсомольской, 386). Кроме того, в 12:30 в гимназии №16 (на Автовокзальной, 34) состоится ещё одно мероприятие, посвящённое Дню народного единства – «исторический хронограф» (12+).

Напомним, также на День народного единства запланирован общегородской крестный ход.

ИА «Орелград»