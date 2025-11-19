На Орловщине снимут фильм о Егоре Канатникове

19.11.2025 | 15:03 Новости, СВО

Он погиб на СВО через 10 дней после её начала.

Фото: vestiorel.ru

Идея принадлежит Альберту Мухамеджанову, который сам является ветераном специальной военной операции. Проект участвовал в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив — и стал одним из победителей.

Как сообщают «Вести-Орёл», съёмки фильма начнётся в феврале будущего года. Премьера намечена на сентябрь. Ожидается, что фильм увидят, в том числе, и орловские школьники.

Егору Канатникову было всего 19 лет. Он являлся выпускником центра «Десантник». Орловец проходил службу в танковом батальоне. Посмертно его отметили Орденом Мужества.

Сообщалось, что отец Егора, Александр Канатников, сотрудник полиции, является ветераном Первой и Второй чеченских войн.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU