На Орловщине снимут фильм о Егоре Канатникове

Он погиб на СВО через 10 дней после её начала.

Идея принадлежит Альберту Мухамеджанову, который сам является ветераном специальной военной операции. Проект участвовал в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив — и стал одним из победителей.

Как сообщают «Вести-Орёл», съёмки фильма начнётся в феврале будущего года. Премьера намечена на сентябрь. Ожидается, что фильм увидят, в том числе, и орловские школьники.

Егору Канатникову было всего 19 лет. Он являлся выпускником центра «Десантник». Орловец проходил службу в танковом батальоне. Посмертно его отметили Орденом Мужества.

Сообщалось, что отец Егора, Александр Канатников, сотрудник полиции, является ветераном Первой и Второй чеченских войн.

ИА «Орелград»