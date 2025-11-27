Облсовет рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Тушкова

27.11.2025 | 16:24 Важное, Закон и порядок, Новости

Депутат признан виновным в попытке дать взятку сотруднику спецслужб.

Фото: Пресс-служба Орловского облсовета

Напомним, Сергей Тушков пытался обжаловать приговор, но потерпел неудачу.

Установлено, что депутат передал сотруднику ФСБ 80 тысяч рублей. Тушков хотел получить доступ к данным с телефона своей супруги (тоже депутата областного совета). После передачи денег его задержали с поличным.

По закону облсовет должен прекратить его полномочия досрочно. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии регионального парламента, которая состоится завтра.

