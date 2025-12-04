Экс-главе орловского филиала «Россельхозбанка» продлили арест

Михаил Шихман останется в СИЗО до 9 февраля.

Об этом сообщают «Орловские новости».

Шихмана задержали 10 апреля 2025 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (по соответствующей 286 статье УК, части 3).

Причиной стали около 2,4 миллиона евро, переведённых банком со счетов «Мценского мясоперерабатывающего комбината» на счёт сингапурской компании. Это произошло ещё в начале 2020 года.

Журналист Алексей Богомолов рассказал, что основанием для перевода стали «распоряжения…, совершённые утратившим полномочия генерального директора общества Атрощенко», а само движение данных средств происходило в рамках «недействительной сделки, имеющей очевидные признаки сомнительной операции».

Также сообщалось, что следствие близится к финалу. В обозримом будущем дело передадут суд.

ИА «Орелград»