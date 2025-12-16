В Орле станет на один фонтан больше

16.12.2025

Также рассматривается возможность установки нового памятника.

Фото: Городской Совет народных депутатов Орла

Фонтан планируется создать в обновлённом сквере Маяковского.

В сентябре мэрия заказала проект благоустройства сквера. Сегодня его обсудили и одобрили на профильном комитете горсовета.

Согласие комитета потребовалось, чтобы изменить архитектурный облик заповедной зоны города. Окончательное решение примут на сессии, которая состоится в пятницу.

Напомним, сквер находится рядом с улицей Ленина, в самом центре Орла. Он появился ещё в 1949-м, хотя официальное открытие состоялось в 1957-м.

В этом году территория стала победителем общественного голосования. В 2026-м её ждет заметное преображение.

Помимо фонтана в сквере должны появиться площадки для мероприятий и отдыха. Также будет проведено озеленение.

Кроме того, председатель горсовета Владимир Негин попросил мэрию рассмотреть возможность установки бюста или барельефа Маяковского, чтобы напомнить о поэте, чьё имя носит сквер.

Фото: Городской Совет народных депутатов Орла

