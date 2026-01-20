Новый год в трезвом селе: Wink представляет итоги праздничных просмотров

Онлайн-кинотеатр Wink представляет сериалы и фильмы, которые лидировали по количеству просмотров в новогодние каникулы (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года).

Второй год подряд феноменальные результаты демонстрирует сериал «Ландыши» (18+), два сезона которого заняли верхние строчки новогоднего хит-парада. Согласно «Индексу Кинопоиск Pro», «Ландыши» — самый популярный российский сериал каникул. Очень неожиданным участником топ-10 кино стал проект Wink Originals из Башкортостана «Трезвое село» — единственный в рейтинге документальный фильм, название которого к тому же наверняка очень актуально для многих зрителей после новогодней ночи.

Топ-10 сериалов:

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ):

«Итоги новогодних просмотров на Wink не могут не радовать: восемь из десяти проектов в топе просмотров — наши оригинальные сериалы. Уже второй год сериал “Ландыши” становится общероссийским лидером по просмотрам в новогодние праздники. Wink стремится создавать уникальные истории, которые находят отклик в сердцах самого широкого круга зрителей. И мы только будем набирать темпы: в 2026 году линейка Wink Originals пополнится продолжением криминальной франшизы “Фишер”, первым в стране сериалом о теннисе “Игра на вылет” и первым российским сериалом по культовому произведению братьев Стругацких “Трудно быть богом”».

Традиционно большинство проектов в топе фильмов — недавние кинопремьеры для детского и семейного просмотра (6+, 12+). На этом фоне выделяется единственный документальный проект рейтинга — «Трезвое село». Он рассказывает о том, как жители башкирской глубинки пытаются бросить пить, чтобы выиграть в республиканском конкурсе шесть миллионов рублей. Герои фильма — главы сельских поселений Республики Башкортостан: Рифмир Зарипов из Копей-Кубово Буздякского района и Ляйсян Гибатова из села Дюртюли Шаранского района. Муниципальные чиновники помогают обрести новый смысл жизни тем своим землякам, кто годами находил его на дне стакана. Встать на путь трезвости способствуют встречи с врачами-наркологами, трудотерапия, лекции о здоровом образе жизни, культурные мероприятия и простой разговор по душам. Конкурс «Трезвое село» проводится в Башкортостане с 2011 года, а с 2019 года он финансируется Фондом грантов главы республики. Село, которое одержит победу, получает грант, который можно потратить на благоустройство: отремонтировать социальные объекты, заасфальтировать дорогу или построить детскую площадку.

Топ-10 фильмов:

Реклама. Рекламодатель – ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.