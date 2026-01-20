Прокурор области обратил внимание на избиение девочек

Алексей Тимошин поручил провести проверку по факту противоправного поведения подростков.

Об этом сообщили в региональном подразделении ведомства.

Предварительно установлено, что 17 января у ТМК «Гринн» на парковке «несовершеннолетние девочки напали на двух своих сверстниц».

Сейчас прокуратура проверяет соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. После приняты меры реагирования.

В свою очередь, органами полиции проводится отдельная проверка.

Напомним, об инциденте стало известно накануне. Как рассказала одна из пострадавших, все участницы конфликта пришли в ТЦ, чтобы попасть в ночной клуб, куда пускали посетителей в возрасте от 14 лет.

ИА «Орелград»