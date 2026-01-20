Прокурор области обратил внимание на избиение девочек

Алексей Тимошин поручил провести проверку по факту противоправного поведения подростков.
Об этом сообщили в региональном подразделении ведомства.
Предварительно установлено, что 17 января у ТМК «Гринн» на парковке «несовершеннолетние девочки напали на двух своих сверстниц».
Сейчас прокуратура проверяет соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. После приняты меры реагирования.
В свою очередь, органами полиции проводится отдельная проверка.
Напомним, об инциденте стало известно накануне. Как рассказала одна из пострадавших, все участницы конфликта пришли в ТЦ, чтобы попасть в ночной клуб, куда пускали посетителей в возрасте от 14 лет.
ИА «Орелград»