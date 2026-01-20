Прокурор области обратил внимание на избиение девочек

20.1.2026 | 17:33 Важное, Закон и порядок, Новости

Алексей Тимошин поручил провести проверку по факту противоправного поведения подростков.

Фото: Прокуратура Орловской области

Об этом сообщили в региональном подразделении ведомства.

Предварительно установлено, что 17 января у ТМК «Гринн» на парковке «несовершеннолетние девочки напали на двух своих сверстниц».

Сейчас прокуратура проверяет соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. После приняты меры реагирования.

В свою очередь, органами полиции проводится отдельная проверка.

Напомним, об инциденте стало известно накануне. Как рассказала одна из пострадавших, все участницы конфликта пришли в ТЦ, чтобы попасть в ночной клуб, куда пускали посетителей в возрасте от 14 лет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU