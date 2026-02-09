«Черкизово-Растениеводство» заставили заплатить за разбитый автомобиль

Гражданское дело по исковому заявлению жителя города рассмотрел Советский суд.

В результате аварии, произошедшей по вине сотрудника ООО «Черкизово-Растениеводство», автомобиль истца получил механические повреждения. Гражданская ответственность орловца была застрахована в САО «ВСК», а ответственность компании — в СПАО «Ингосстрах». После ДТП истец обратился за выплатой. САО «ВСК» признало случай страховым и перечислило 122 157,09 рублей на основании соглашения об урегулировании страхового случая. Однако этой суммы оказалось недостаточно для покрытия ущерба.

Мужчина обратился к независимому эксперту, который определил стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 323 300 рублей (без учёта износа). Таким образом, по мнению владельца, разница между экспертной оценкой и страховой выплатой составляла 201 142,91 рубля.

Пострадавший направил досудебную претензию в ООО «Черкизово-Растениеводство» с требованием возместить разницу в стоимости ремонта и компенсировать расходы на экспертизу. Однако компания не ответила на претензию. Последовал иск в суд.

Требования удовлетворены частично. С ООО «Черкизово-Растениеводство» в пользу автовладельца 163 700 рублей в счёт возмещения ущерба, расходы на нотариуса и экспертизу, госпошлину и на услуги представителя – всего 48 тысяч рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления судом мотивированного текста решения.

ИА “Орелград”