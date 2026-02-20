В облсовете обсудили пропавших коров из «Красной звезды»

Перед орловскими депутатами выступила гендиректор хозяйства Олеся Бушакова.

Напомним, что недавно было возбуждено дело о растрате имущества предприятия (100% акций которого находятся в областной собственности). Ранее «Красную звезду» оштрафовал Россельхознадзор – на целых 250 тысяч.

Ситуацию обсудили на профильном комитете облсовета. Сначала перед депутатами выступила Светлана Андреева, замглавы регионального департамента государственного имущества и земельных отношений. Она рассказала, что ревизионная комиссия выявила на предприятии нарушения федерального законодательства, а также устава самой компании.

По словам чиновницы, на начало 2025-го года в хозяйстве числилось 400 коров основного стада и 295 голов молодого крупного рогатого скота. С января по август включительно приплод составил ещё 50 голов. В то же время предприятие потеряло 93 особи КРС — по разным причинам.

По состоянию на 1 ноября комиссия зафиксировала «отсутствие КРС на фермах АО ОПХ «Красная Звезда»».

После этого чиновники обратились в правоохранительные органы. Отметим, что дело возбуждено в отношении экс-главы хозяйства. Сообщалось, что данное лицо задержано.

Нынешний гендиректор хозяйства Олеся Бушакова рассказала о текущей обстановке. Сейчас на «Звезде» работают 22 человека.

«Задолженности по заработной плате нет. Средства… имеются благодаря реализации кормовых культур», – пояснила орловчанка.

В итоге члены комитета указали, что на данный момент важно провести посевную кампанию и не допустить банкротства предприятия, сообщает пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»