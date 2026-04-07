Суд взыскал с автосалона полмиллиона за автомобиль с «чужой» коробкой передач

Дело о “подмене” рассмотрел Советский районный суд Орла.

Покупательница приобрела в ООО «Дельта» Renault Kaptur за 1,5 млн рублей. Спустя несколько дней эксплуатации транспортное средство было отправлено на техническое обслуживание. В ходе него выяснилось, что в авто установлена коробка не соответствует данному автомобилю (вместо стандартной DK0 — другая), а также изменено программное обеспечение двигателя.

Экспертиза заключила, что эксплуатация такого автомобиля запрещена из-за внесения изменений в конструкцию, это может привести к аварийной ситуации. Стоимость восстановительного ремонта, без учета износа, составила 256 800 рублей.

Покупательница направила продавцу претензию, но ответа не получила, после чего обратилась в суд. Ответчик на заседание не явился, дело рассмотрено заочно.

Советский районный суд удовлетворил иск частично. Решено взыскать с ООО «Дельта» около 540 тысяч рублей (материальный ущерб, неустойка, компенсацию морального вреда, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования покупателя, расходы на экспертизу).

Решение принято в заочной форме, ответчик может его обжаловать.

