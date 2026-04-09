На Орловщине от укусов клещей начали страдать дети

Причём на их долю приходится около трети случаев.

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

С начала года в регионе зафиксирован 31 случай нападения клеща на человека. Такова официальная статистика медицинских учреждений.

При этом 11 раз клещи нападали именно на несовершеннолетних орловцев и орловчанок.

«Случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди детей и взрослых не регистрировались», – указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в этом году на Орловщине первый укус клеща зарегистрировали в начале марта. Также Администрация Орла предупреждала об акарицидной обработке нескольких парков города.

