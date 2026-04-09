На Орловщине от укусов клещей начали страдать дети

9.4.2026 | 15:00 Медицина, Новости

Причём на их долю приходится около трети случаев.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

С начала года в регионе зафиксирован 31 случай нападения клеща на человека. Такова официальная статистика медицинских учреждений.

При этом 11 раз клещи нападали именно на несовершеннолетних орловцев и орловчанок.

«Случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди детей и взрослых не регистрировались», – указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в этом году на Орловщине первый укус клеща зарегистрировали в начале марта. Также Администрация Орла предупреждала об акарицидной обработке нескольких парков города.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

