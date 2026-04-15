В Орле заработал автобусный маршрут №23

15.4.2026 | 16:40 Новости, Транспорт

Он не использовался около десяти лет.

При этом маршрут существовал ещё в советскую эпоху. Он соединяет остановки «Санаторий «Лесной»» и «Весёлая слобода». Путь лежит через улицу Металлургов, Прокуровку, Михалицына и Октябрьскую, Наугорское шоссе.

Ранее мэр города Юрий Парахин подписал соответствующее постановление. Теперь оно воплотилось в жизнь.

Известно, что маршрут будут обслуживать автобусы ПАЗ, принадлежащие частному перевозчику. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» «ВКонтакте».

