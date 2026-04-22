Чиновники заверили, что денег на расселение общежития на Циолковского нет

Выселение людей в другие помещения орловского техникума продолжается через суд.

Здание №6 в переулке Циолковского находится в аварийном состоянии. Тем не менее не все жильцы согласны его покинуть. Несмотря на то, что это общежитие учебного заведения, в нем предоставляли комнаты разным категориям нуждающихся. Семьи, не связанные с техникумом, не хотят переезжать в комнаты меньшей площади в обычных студенческих «общагах». Свою позицию обозначили на заседании профильного комитета облсовета. Инвалид по зрению, экс-сотрудник МЧС назвал такое поведение властей «геноцидом». Он же заявил, что губернатор Андрей Клычков лично заявлял о наличии более 100 млн рублей на расселение. (Якобы даже есть советующая аудиозапись). Мужчина предположил, что деньги распределять между «своими». При этом к нему, к инвалиду, уже подается третий иск о выселении.

«По информации департамента образования Орловской области, на указанные мероприятия денежные средства в департамент не поступали. Информацией о выделении денежных средств на данные мероприятия департамент не располагает», – заявили чиновники в ответе на запрос «Орелграда».

Переселение граждан из аварийного и подлежащего сносу дома осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, подчеркнули в письме. Гражданам, выразившим согласие на переселение в добровольном порядке, предоставлены помещения в здании №6 по улице Колледжская в селе Старцево Орловского округа.

В отношении граждан, отказавшихся от переселения из здания общежития, признанного аварийным и подлежащим сносу, в Заводской районный суд города Орла поданы исковые заявления о выселении. Истцом выступает учебное заведение, департамент образования – лишь третье лицо. Предлагается предоставление жилья в Орле в здании №10 по улице Покровская, №102 по Раздольной. Данные помещения в оперативном управлении БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум».

Ранее сообщалось, что демонтаж общежития на Циолковского запланирован на декабрь 2025 года. Завершение строительства нового здания было намечено на декабрь 2027 года.

