Департамент спорта не забыл про бассейн в «Зареченском»

Строительство объекта в Орле губернатор анонсировал в 2023 году.

В 2024 году чиновники сообщали, что на 2025 год запланировано объявление электронного аукциона и заключение контракта на разработку проекта. Однако не сбылось. Тем не менее пока от бассейна не отказываются.

Член правительства Орловской области – руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Елена Казачкова в ответе на запрос «Орелграда» сообщила:

«В соответствии с межведомственной инвестиционной программой «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2027 год запланировано финансирование проектноизыскательских работ, экспертизы по объекту капитального строительства «Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном».

Напомним, Минфин в начале года уведомил министерства и ведомства о необходимости сократить расходы на 10%, для того чтобы не допустить расширения дефицита бюджета. Финансирование нацпроектов придется уменьшить, при этом изменения не коснутся наиболее приоритетных направлений – социальной политики, а также обороны и безопасности, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами кабмина.

ИА “Орелград”