Виртуальная выставка о всенародном возрождении открылась в Орле

Она рассказывает о восстановлении Орловской области после войны.

На сайте Госархива Орловской области начала работу виртуальная историко-документальная выставка «Возрождение – дело всенародное». Как пояснили организаторы, она приурочена к Году единства народов России, 81-й годовщине Победы и 83-й годовщине освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков. В документах тех лет, представленных на выставке, приводятся шокирующие цифры: были разрушены промышленные предприятия, жилые дома, социально-культурные учреждения. Совокупный ущерб превысил 46 миллиардов рублей.

В докладной записке от 1943 года, например, отмечается, что фашисты с «методической последовательностью и абсолютной безжалостностью» уничтожали все, от станков до личных вещей граждан. Только в 18 освобожденных районах Орловской области было сожжено и взорвано более 88 тысяч построек. Своими силами восстановить область было невозможно. В обращении секретаря обкома ВКП(б) Н.Г. Игнатова в Рязанский обком партии от 11 августа 1943 года описывалась катастрофическая ситуация. Из исторического документа следует, что в некоторых районах не осталось ни одной рабочей лошади, поголовье скота было полностью ликвидировано, а люди жили в землянках.

На помощь пришла вся страна. 21 августа 1943 года вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о неотложных мерах помощи освобожденным районам. Государство выделило средства на восстановление жилья, а различные республики и области взяли шефство над Орловщиной. Из Татарской республики, Казахстана, Пензенской, Тамбовской, Рязанской и других областей один за другим шли эшелоны со станками, стройматериалами, семенами, скотом и даже канцелярскими принадлежностями.

Например, о братской помощи писала газета «Орловская правда» 27 октября 1943 года. В статье отмечалось, что в Казани и районах Татарской республики развернулся массовый сбор оборудования и предметов обихода для восстановления Орловщины. «В ногу с орденоносной Татарией идет солнечный Казахстан», – сообщалось в материале.

Результаты не заставили себя ждать. Уже к 5 августа 1944 года в Орловской области было восстановлено и запущено 149 предприятий, включая крупные заводы союзного значения. Было построено и отремонтировано более 32 тысяч домов, а из землянок переселено свыше 170 тысяч человек. За успехи в подготовке тракторного парка к весенне-полевым работам Орловская область была награждена переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны.

Как отмечают в Государственном архиве Орловской области, виртуальная выставка – это дань памяти и благодарности людям, которые помогали восстанавливать регион после войны. В учреждении подчеркивают, что орловцы сохранили глубокую признательность жителям Татарской АССР, Казахской ССР и многих других республик и регионов бывшего Советского Союза за их бескорыстную помощь и поддержку в тяжелые послевоенные годы.

