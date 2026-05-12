С «АС Монтаж» могут расторгнуть контракт по ФОКу на Матвеева

Орловский губернатор жёстко поставил вопрос о сдаче объекта.

Тему подняли на сегодняшнем совещании в региональной администрации. О текущей ситуации доложил руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин.

«Подрядчик обеспечил продление гарантии на текущий год, до августа. Основные работы на объекте завершены. Ведётся укладка плиточного покрытия на лестничных маршах. Обеспечена укладка напольного покрытия в залах на первом и втором этажах в полном объёме. Завершается работа по системе вентиляции», — рассказал чиновник.

Однако Латынин признал и наличие проблем. «Вместе с тем видим отставание по слаботочным системам. Госзаказчику дано жёсткое поручение взять на особый контроль данный объект и принять жёсткие позиции по претензионной работе с подрядчиком… Росстройконтроль показывает исполнение официальное — 90,5%», — добавил он.

Клычков не слишком остался доволен услышанным. Губернатор рассказал, что накануне посетил объект лично, но не нашёл там никого, кроме охранника. Вместе с тем сроки сдачи серьёзно затянулись.

«Он мне обещал достроить к 31 декабря, обещали достроить к 1 мая… Осталось сделать совсем ничего. Но это «совсем ничего» может ещё целый год продлеваться. Вчера после моего визита заказчик представил график от подрядчика. Давайте договоримся — если этот график на ближайшую неделю (с усилением работ) не будет исполнен хоть на один день — у меня убедительная просьба и к прокуратуре поддержать… Если за эту неделю ничего не произойдёт — хватит уже играться, надо расторгаться и уже по полной программе заниматься результатами их деятельности. Мне кажется, у нас хватает материалов, чтобы дать оценку деятельности этого подрядчика», — указал Клычков.

Напомним, ФОК строит ООО «АС Монтаж». Этой же компании доверили создание школы в Жилина, что привело к уголовному делу.

