На Орловщине хотят провести полноформатные «Троицкие хороводы»

Пока что областные власти приняли такое предварительное решение.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Заявление прозвучало на последнем прямом эфире в социальных сетях.

«Хочу порадовать тех, кто хотел бы поучаствовать, помочь, просто поприсутствовать — принято решение о проведении «Троицких хороводов»… Начинаем готовить. Если будут какие-то изменения, уже ближе к событиям — будем информировать», – высказался орловский глава.

Также губернатор уточнил, что речь идёт именно о «больших» «Троицких хороводах», которые организуются в «Орловском полесье». В минувшем году мероприятие проводилось, но в сокращённом формате – в областном центре. В 2024 году также состоялись только локальные праздники в муниципальных образованиях.

