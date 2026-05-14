На Орловщине хотят провести полноформатные «Троицкие хороводы»

14.5.2026 | 11:14 Новости, Общество

Пока что областные власти приняли такое предварительное решение.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Заявление прозвучало на последнем прямом эфире в социальных сетях.

«Хочу порадовать тех, кто хотел бы поучаствовать, помочь, просто поприсутствовать — принято решение о проведении «Троицких хороводов»… Начинаем готовить. Если будут какие-то изменения, уже ближе к событиям — будем информировать», – высказался орловский глава.

Также губернатор уточнил, что речь идёт именно о «больших» «Троицких хороводах», которые организуются в «Орловском полесье». В минувшем году мероприятие проводилось, но в сокращённом формате – в областном центре. В 2024 году также состоялись только локальные праздники в муниципальных образованиях.

ИА «Орелград»


