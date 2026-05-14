Клычков прокомментировал закрытие ПВР в Ливнах

Орловский губернатор встал на защиту местной администрации.

Вопрос подняли во время прямого эфира в социальных сетях.

«Мы получаем финансирование за содержание ПВР из федерального бюджета. Есть ряд тех, кто открывали ПВР, и с задержкой не могут работать. Они выставляют требования… Нам приходится переносить ПВР… Администрация точно ничего бы не закрывала, если бы все понимали одинаково текущую ситуацию», – высказался орловский губернатор.

Таким образом, по мнению Клычкова, реальной причиной проблемы являются задержки с поступлением федеральных средств, а также орловские предприниматели, которые владеют объектами, где открыты ПВР, но при этом не желают «войти в положение».

Напомним, на данный момент решение о закрытии трёх ПВР в Ливнах не отменено, но отложено на неделю — сроки перенесены с 9 на 15 мая. Также проверку проводит прокуратура, но только в отношении одного из пунктов, расположенного в гостинице «Центральная».

Игорь Слукин, глава ЗАО «Автоцентр ЗИЛ», которому принадлежит гостиница «Центральная», рассказал «Уездному городу Ливны», что администрация города задолжала компании около 2 миллионов рублей. Это средства за питание и содержание вынужденных переселенцев, не выплаченные в марте и апреле этого года.

