Штат представителей Орловщины расширили

В представительстве Орловской области при правительстве России создано сразу четыре новых должности.

У руководителя представительства появилось сразу четыре заместителя. Ранее их не было вообще.

Новые должности учреждены указом губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Также в представительстве Орловщины при правительстве России может работать один консультант, двое горничных и один «рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий». Напомним, оно находится в Москве.

На данный момент представительство возглавляет Александр Бирюков. Сегодня его наградили медалью участники легендарной операции «Поток».

