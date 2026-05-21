На Орловщине озвучили дату «Троицких хороводов»

Также стали известны другие подробности.

Мероприятие планируется на 31 мая. Торжественное открытие состоится в 11:00.

«Хороводы» проведут в селе Льгов. Как и ожидалось, в этом году они снова состоятся в полноценном формате. Будут организованы тематические подворья. Также состоятся выступления творческих коллективов.

Такую информацию озвучила глава департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева.

Желающих доставит на место бесплатный автобус, который будет курсировать между Орлом и Льговом. Как уточнил глава Хотынецкого района Евгений Никишин, на празднике не будет работать интернет, однако останутся доступными сервисы из «белого списка».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»