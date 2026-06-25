В Орле «домики пасечника» планируют вернуть в зеленую зону

Соответствующие изменения предложено внести в Генплан и ПЗЗ.

Проекты корректировок опубликованы на сайте Горсовета Орла. Среди прочих любопытно возвращение участков, предназначенных под застройку жилыми домами, Наугорскому лесопарку (по крайней мере, на карте). Ране там был выделен надел под пасеку. Земля ушла в частную собственность. Участок разделили и выставили на продажу под ИЖС, отмечая удачное расположение и близость к коммуникациям. Однако проекты изменений в Генплан и Правила землепользования могут поставить крест на мечте о родовом гнезде в окружении сосен.

Предлагается установление территориальной зоны Р-1 «Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010322:3612, 57:25:0010322:3613, 57:25:0010322:3614, 57:25:0010322:3615, 57:25:0010322:3616 (г. Орёл, ул. Санько). Там же установление функциональной зоны «Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)».

Завтра, 26 июня, депутаты обсудят предложенные правки в главные градостроительные документы.

ИА “Орелград”