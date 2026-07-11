Экс-директора завода обязали выплатить почти 14 млн рублей за мошенничество

Он закупал сырье по завышенным ценам и покупал под видом оборудования металлолом.

Орловский районный суд частично удовлетворил иск АО «Плещеевский крахмальный завод» к бывшему генеральному директору предприятия Анискину С. М. о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Ранее приговором Малоархангельского районного суда, оставленным с изменениями апелляцией, Анискин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Установлено, что в 2017–2020 годах он, используя служебное положение, похитил деньги завода двумя способами: оплачивал по завышенным ценам металлолом под видом нового оборудования и перепродавал заводу сырье через подконтрольного индивидуального предпринимателя по завышенным ценам, присваивая разницу.

В ходе гражданского разбирательства суд назначил товароведческую экспертизу, которая установила реальную стоимость оборудования. Центрифуга, пресс, дробилки, сепараторы, флотатор, вакуумный насос, зернодробилка приобретены по завышенным ценам — от 200 тыс. до 3,76 млн рублей. В действительности на завод завозился металлолом, стоимость которого была от 12 до 15 рублей за килограмм. Общая сумма, выведенная по этим фиктивным сделкам, превысила 7,7 млн рублей.

Что касается сырья, оно закупалось от имени ИП Зайцев С.О. у ООО «Основа», ООО «АПК Юность», ООО «Торговая компания «Мираторг», ИП Глава КФХ Стебаков В.И. и ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» на общую сумму 21 386 824,26 руб. На крахмальный завод поставлено за 29 902 020,91 руб. Разницей 8 515 196,65 рублей Анискин распорядился по своему усмотрению.

В итоге с ответчика взыскано 13 897 914,65 рублей в счет возмещения ущерба, а также проценты за пользование чужими средствами до момента фактического погашения долга. В остальной части иска, в том числе о взыскании упущенной выгоды, отказано.

Напомним за мошенничество назначено наказание в виде лишения свободы – 1 год 5 месяцев в исправительной колонии общего режима.

ИА “Орелград”