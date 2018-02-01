Клычкова назвали «губернатором-мишенью»

Эксперты подвели итоги января.

Федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» (та самая, с которой в резкой форме отказалась сотрудничать команда врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова — прим. ред.) выпустила первый в России рейтинг «губернаторов-мишеней», подвергаемых критике в СМИ. Андрей Клычков попал туда по итогам января. Глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов отметил, что орловского врио критикуют «содержательно», в отличие от некоторых коллег.

Согласно рейтингу, за январь в Клычкова попали 6 раз. В негативной повестке оказались:

— Плохое состояние дорог, которые обещал взять под свой контроль врио (вероятно, речь о нашумевшей деревне Севрюково);

— журналист Павел Лобков (ТК «Дождь») заявил, что Клычков занимает место «по выделенным квотам»;

— провал работы сельскохозяйственных ярмарок (Дни районов);

— нерешенный вопрос с Банным мостом через р. Ока (подробнее об этом можно почитать здесь);

— «наезд» начальницы отдела информполитики Натальи Рожковой на главреда «Красной строки» Юрия Лебедкина;

— критика со стороны политолога Владимира Слатинова (известного нелюбителя всех орловских губернаторов).

Самой главной «мишенью» по итогам января стал губернатор Московской области Андрей Воробьев — 10 попаданий.

ИА «Орелград»