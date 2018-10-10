Водитель маршрутки рассказал свою версию смертельного ДТП с троллейбусом

Он не мог подъехать к остановке.
Индивидуальный предприниматель Игорь Бортников, чей автобус принял участие в смертельном ДТП с троллейбусом на «Дворце спорта», сообщил о своем разговоре с водителем. Напомним, он высадил пассажиров со второго ряда, подставив их под удар троллейбуса.
— Я себе даже представить не могу, как это — высаживать людей со второго ряда. Как мне объяснил водитель, подъехать к остановке не было возможности — стоял троллейбус, ещё одна «Газель». Я ни в коем случае не оправдываю водителя, но значит, будем более скрупулезно общаться с водителями. Несмотря на нехватку кадров, мы расстаёмся с сотрудниками, которые нарушают ПДД, — приводят слова Бортникова «Орловские новости».
Предприниматель назвал случай «вопиющим» и допустил, что маршрутчик отправится под суд.
- Днем 9 октября на остановке «Дворец спорта» троллейбус сбил пять человек, трое из которых скончались. Инцидент попал на видео.
- Электротранспорт наехал на пассажиров маршрутки, которые заходили и выходили из нее. Водитель автобуса остановился во втором ряду, не приближаясь к тротуару, и открыл двери.
- Водитель троллейбуса рассказала, что в момент, когда он поехал, «что-то щелкнуло». СК намерен добиваться ее ареста. Власти объявили тотальную проверку городского транспорта.
ИА «Орелград»