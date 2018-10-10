Водитель маршрутки рассказал свою версию смертельного ДТП с троллейбусом

Он не мог подъехать к остановке.

Индивидуальный предприниматель Игорь Бортников, чей автобус принял участие в смертельном ДТП с троллейбусом на «Дворце спорта», сообщил о своем разговоре с водителем. Напомним, он высадил пассажиров со второго ряда, подставив их под удар троллейбуса.

— Я себе даже представить не могу, как это — высаживать людей со второго ряда. Как мне объяснил водитель, подъехать к остановке не было возможности — стоял троллейбус, ещё одна «Газель». Я ни в коем случае не оправдываю водителя, но значит, будем более скрупулезно общаться с водителями. Несмотря на нехватку кадров, мы расстаёмся с сотрудниками, которые нарушают ПДД, — приводят слова Бортникова «Орловские новости».

Предприниматель назвал случай «вопиющим» и допустил, что маршрутчик отправится под суд.

Днем 9 октября на остановке «Дворец спорта» троллейбус сбил пять человек, трое из которых скончались. Инцидент попал на видео.

пять человек, трое из которых скончались. Инцидент на видео. Электротранспорт наехал на пассажиров маршрутки, которые заходили и выходили из нее. Водитель автобуса остановился во втором ряду, не приближаясь к тротуару, и открыл двери.

Водитель троллейбуса рассказала, что в момент, когда он поехал, «что-то щелкнуло». СК намерен добиваться ее ареста. Власти объявили тотальную проверку городского транспорта.

ИА «Орелград»