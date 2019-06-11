Оказывается, московскими деньгами на фонтаны можно решить проблему дольщиков. Но Клычков не хочет

Правительство Орловской области не просило мэрию Москвы изменить целевое назначение траншей.

Власти Орловской области не обращались в мэрию Москвы с просьбой изменить целевое назначение средств, выделяемых столицей на благоустройство. Об этом сообщил глава департамента нацполитики Москвы Виталий Сучков в ответе депутату горсовета Орла Евгению Косогову.

Ранее народный избранник написал мэру столицы Сергею Собянину письмо. По мнению Косогова, проблема обманутых дольщиков гораздо острее, чем необходимость укладывать плитку и строить фонтаны. И за 350 млн рублей, выделенных Москвой, можно было бы достроить все проблемные дома.

«Избирательная кампания давно прошла, и Андрею Евгеньевичу [Клычкову] больше не надо резать ленточки на открытии фонтанов, нет такой необходимости в пиаре, как в прошлом году, — написал Косогов в соцсетях. — Я считаю, что первостепенно нужно решать те проблемы, которые кричат, которые очень сильно беспокоят жителей города и области, людей, которые в самом деле нуждаются в помощи».

Факт Официально в Орловской области четыре проблемных дома, в которые вложились 439 дольщиков. В реестр пострадавших включены 155 человек. Однако реальное число обманутых дольщиков гораздо выше — более тысячи человек — и может увеличиться.

По оценке депутата, даже 200 миллионов хватило бы на достройку всех проблемных домов, кроме многоэтажки на улице Панчука в Орле, с которой не справилось государственное АИЖК. Теоретически мэрия Москвы может изменить направление средств. Но для этого чиновникам нужно обращение орловских коллег. А оно не поступало. Хотя московским застройщикам могла бы быть интересна перспектива работы в Орле, считает Косогов.

«Нужно было просто встретиться с людьми, провести публичные слушания, рассказать, что Москва дает деньги, и спросить, что им нужнее – фонтаны или квартиры для обманутых дольщиков. Но разве у жителей Орла спрашивали, что им нужно? <…> Насколько я понимаю, достучаться сейчас до Андрея Евгеньевича [Клычкова] невозможно», — говорит депутат.

По его мнению, областные власти не понимают, что делают, и живут «в ситуации неуправляемого хаоса». Если бы Клычков получал среднюю орловскую зарплату, ему было бы проще понять местных жителей, добавил Косогов.

Факт За первый полноценный год губернаторства Андрей Клычков стал богаче в три раза. Его доход вырос с 961 тысячи рублей до 2,8 млн.

Косогов сделал неутешительный вывод: его советом вряд ли воспользуются, потому что идея принадлежит ему, а не губернатору Андрею Клычкову. Хотя она выглядит положительной для всех: например, мэр Москвы Сергей Собянин мог отчитаться, что выделенные им деньги помогли тысяче обманутых дольщиков Орловщины обрести новое жилье.

«В данном случае я на этом примере показал всем дольщикам Орловской области: есть две чаши весов, на одной – фонтаны, на другой – недостроенные дома. Андрей Евгеньевич – посередине. И куда пальцем он покажет – туда весы склонятся. Пока они склоняются к фонтанам, — заключил Косогов. — У нас в приоритете фонтаны. В Орле это выглядит, как пир во время чумы».

Массовое благоустройство, укладывание плитки и строительство фонтанов началось в Орле при губернаторе Андрее Клычкове. В частности, были отремонтированы фонтаны на площади перед заводом Медведева, в Городском и Детском парках. В планах у властей – полностью обновить эти парки. О проектах «Орелград» подробно рассказывал ранее (Городской, Детский).

Масштабные работы стали возможными только благодаря мэрии Москвы и Сергею Собянину. В 2018 году, перед выборами Клычкова, он выделил Орлу 250 млн рублей, на 2019 год – еще 350 млн рублей.

Конкурсы выигрывают орловские подрядчики, и власти очень гордятся этим. «Орелград» уже рассказывал о непрозрачности происходящего: самые крупные контракты выигрывают фирмы «Триумф» и «Техспецкомплект».

При этом в ряде случаев чиновники отказали иногородним фирмам, которые были готовы сделать работы дешевле. Причина – они якобы могут завезти в Орел семена ядовитых растений.

Между тем, по данным источников, взамен на «фонтанно-плиточные» деньги Орловская область может стать площадкой для приема московского мусора. Соответствующие переговоры уже якобы ведут Клычков и коммунальный вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

ИА «Орелград»